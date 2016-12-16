Китайські військові викрали підводний безпілотник США на очах у екіпажу американського судна

Китайський військовий корабель викрав підводний безпілотник США на очах у екіпажу американського судна «Боудіч», передає CNN з посиланням на джерела в офіційних колах.

Видання повідомляє, що це сталося у водах Південнокитайського моря. Зазначається, що судно «Боудіч» знаходилось у 100 милях від порту в Субик-Бей, коли сталося викрадення.

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Судно зупинилось аби підібрати два підводних безпілотника, втім у цей момент китайський військовий корабель спустив на воду човен, екіпаж якого і забрав один із дронів США.

Наголошується, що американська сторона не отримала від китайців по радіозв'язку жодної відповіді.

Видання повідомляє, що часто вважають, що американські океанографічні дослідні судна, які слідують водами, є прикриттям і насправді вони нібито шпигують. Втім у цьому випадку, безпілотник просто вимірював стан океану.

Пентагон поки що офіційно не прокоментував інцидент.