Ситуація в економіці США різко погіршилася

Ситуація в американській економіці різко погіршилась за кілька останніх тижнів на тлі спаду на ринку праці, скорочення споживчих витрат і ослаблення цінового тиску. Про це свідчить опублікована в середу "Бежева книга" Федеральної резервної системи США, передає Reuters.

"В цілому за період, який минув з часу публікації останньої доповіді, економічна активність знизилася в усіх округах, підзвітних Федеральній резервній системі", - йдеться в "Бежевій книзі". Доповідь заснована на даних, зібраних до 24 листопада.

Ринок праці переживає спад у багатьох округах, оскільки корпорації посилено скорочують штати, а зростання заробітної плати дуже сповільнилося.

Споживчі витрати скорочуються, тоді як роздрібні продажі уповільнюють зростання. Продажі автомобілів різко знизилися в більшості округів.

Ситуація на житловому ринку також не радує: у багатьох округах ціни на будинки падають, тоді як продажі скорочуються.

Умови кредитування посилилися, ситуація з видачею кредитів фізичним і юридичним особам погіршилась.

Виробнича активність "помітно" знизилася за час, що минув з публікації останньої доповіді в жовтні, зазначає ФРС США в "Бежевій книзі".

Інфляційний тиск помітно послабшав завдяки зниженню роздрібних цін і здешевленню енергоносіїв та інших видів сировини, сказано в "Бежевій книзі".