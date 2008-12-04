Медведєв каже, що спроби ізолювати Росію приречені на провал

Виникнення нової "холодної війни" в умовах сучасного світопорядку неможливе, а політика ізоляціонізму приречена на провал, вважає президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Як передає РІА “Новости”, про це він заявив в інтерв`ю індійським ЗМІ напередодні свого офіційного візиту до Індії 4-6 грудня.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що деякі зарубіжні політики робили жорсткі заяви про необхідність введення обмежувальних заходів щодо Росії. Проте, на його думку, "всі ці міркування, по-перше, нічим не закінчилися і не могли нічим закінчитися, адже в нинішньому світі спроби ізолювати когось, тим більше таку країну як Росія, приречені на безперечний провал".

"А раз це так, то й говорити про виникнення якоїсь нової "холодної війни" чи про виникнення якоїсь чергової завіси безглуздо і непродуктивно", - підкреслив президент Росії.

На його думку, ідеологічних підстав для повернення до "холодної війни" в сучасному світі немає. "У минулі роки це мало хоча б ідеологічне виправдання: два світи, дві системи, змагання між ними. Зараз у нас одні цінності. Треба тільки добитися того, щоб ми ці цінності розуміли однаково. Це найскладніше", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Нагадаємо, в західній пресі, коментуючи турне президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА по країнах Латинської Америки, зазначали, що російське керівництво хоче повернутися до ситуації часів "холодної війни", намагаючись створити противагу Вашингтону в регіоні.

Раніше у Вашингтоні заявляли, що США не прагнуть до нової "холодної війни" з Росією і хотіли б бачити РФ інтегрованою в світову спільноту.