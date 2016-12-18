Столтенберг: Втручання НАТО в конфлікт у Сирії погіршило би ситуацію

«Ми спостерігаємо у Сирії жахливу гуманітарну катастрофу», - сказав Столтенберг в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає РБК.

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За його словами, використання військових засобів може бути «правильним рішенням, як в Афганістані», але іноді «збиток від військового втручання більше користі».

Як зазначив генсек НАТО, щодо Сирії члени альянсу вирішили, що використання сили зробить «жахливу ситуацію ще гірше». Військове втручання НАТО в сирійський конфлікт могло б призвести до більшого регіонального конфлікту, або збільшення жертв серед цивільних осіб, додав Столтенберг.