Столтенберг: Втручання НАТО в конфлікт у Сирії погіршило би ситуацію
03:50, 18 грудня 2016Світ
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що втручання альянсу в сирійський конфлікт призвело б до погіршення ситуації.
Ілюстрація / REUTERS
«Ми спостерігаємо у Сирії жахливу гуманітарну катастрофу», - сказав Столтенберг в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає РБК.
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За його словами, використання військових засобів може бути «правильним рішенням, як в Афганістані», але іноді «збиток від військового втручання більше користі».
Як зазначив генсек НАТО, щодо Сирії члени альянсу вирішили, що використання сили зробить «жахливу ситуацію ще гірше». Військове втручання НАТО в сирійський конфлікт могло б призвести до більшого регіонального конфлікту, або збільшення жертв серед цивільних осіб, додав Столтенберг.
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