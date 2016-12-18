Упродовж року до ЄС прибули близько 350 тисяч нелегальних мігрантів

Про це в суботу, 17 грудня, заявив глава агентства із захисту кордонів Євросоюзу Frontex Фабріс Леггері, передає Deutsche Welle.

За словами Леггері, близько 180 тисяч осіб прибули до ЄС через Туреччину та східну частину Середземного моря, тоді як 170 тисяч дісталися до ЄС через Середземне море маршрутами із Лівії та Єгипту.

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Для порівняння, за весь 2015 рік до ЄС прибули близько одного мільйона нелегальних мігрантів і шукачів притулку. Угода між ЄС і Туреччиною скоротила кількість шукачів притулку, які прибувають зі Сходу, але міграція з Північної Африки зросла на 30 відсотків, наголошує очільник Frontex.

При цьому глава агентства заявив, що за рік у Середземному морі втопилися майже 5000 шукачів притулку. На думку Леггері, ЄС має створити легальні шляхи в'їзду для біженців. Це можна зробити, наприклад, за допомогою квот, зауважив Леггері.