Вбивство російського посла в Туреччині - всі подробиці (фото, відео)
В Анкарі з вогнепальної зброї убито посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Турецькі ЗМІ повідомили про збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова під час його виступу з промовою на відкритті фотовиставки.
За свідченням очевидців, терорист увійшов у приміщення, де проводилася виставка, в діловому костюмі з краваткою, і був прийнятий за охоронця посла. В результаті поліцейської операції нападник був знищений.
У МЗС РФ вже підтвердили загибель Карлова в результаті замаху.
За словами представника російського МЗС, посол помер у госпіталі.
Охорона російської дипмісії в Анкарі посилена. Мер столиці Мелих Гекчек заявив, що замах на Карлова мав на меті зіпсувати російсько-турецькі відносини.
На місце події також прибув голова турецького МВС Сюлейман Сойлу.
Турецьке телебачення опублікувало відео вбивства російського посла.
Державний департамент Сполучених Штатів Америки засудив напад на російського посла в Туреччині Андрія Карлова.
Про це представник Держдепу Джон Кірбі написав у Twitter.
"Ми бачили повідомлення, що в Анкарі на російського посла в Туреччині Андрія Карлова та інших скоїв напад озброєний чоловік. Ми засуджуємо цей акт насильства, незалежно від джерела його походження. Наші думки і молитви з жертвами і їх сім'ями", - написав Кірбі.
We have seen reports that the Ukrainian Ambassador to Turkey Andrey Karlov and others have been attacked by a spider in #Ankara. (1 of 2)— John Kirby (@statedeptspox) 19 грудня 2016 р.
Німеччина і Литва також засудили вбивство посла Російської Федерації в Туреччині Андрія Карлова.
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Про це йдеться в повідомленнях міністерств закордонних справ ФРН та Литви в Twitter.
"Ми рішуче засуджуємо вбивство російського посла в Туреччині ", - наголошується в повідомленні німецького зовнішньополітичного відомства.
We strongly condemn the assassination of #Russia's Ambassador to #Turkey in #Ankara. Our thoughts are with his family+friends. @mfa_russia— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 19 грудня 2016 р.
"Ми засуджуємо напад, під час якого був убитий російський посол в Анкарі", - заявили в литовському МЗС.
Обидва відомства висловили співчуття рідним і близьким Карлова.
Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, нападника звали Мерт Алтинташ (Mert Altıntaş).
За даними турецьких правоохоронців, Алтинташ в 2014 році закінчив навчання в поліцейській академії в місті Ізмір.
"Коли посол виголошував промову, високий чоловік, одягнений в костюм, відкрив вогонь у повітря і потім прицілився в напрямку посла", - повідомив очевидець нападу.
Як стверджує свідок, нападник "сказав щось про Алеппо і помсту".
Фотографи також зафіксували чоловіка в чорному костюмі, який тримав пістолет. Нападник стояв біля подіуму в галереї сучасного мистецтва. Чотири людини лежали на підлозі. Серед них, як виявилося, був російський посол.