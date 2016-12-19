Вбивство російського посла в Туреччині - всі подробиці (фото, відео)

22:02, 19 грудня 2016
Світ
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В Анкарі з вогнепальної зброї убито посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

twitter.com/Hurriyet

Турецькі ЗМІ повідомили про збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова під час його виступу з промовою на відкритті фотовиставки.

За свідченням очевидців, терорист увійшов у приміщення, де проводилася виставка, в діловому костюмі з краваткою, і був прийнятий за охоронця посла. В результаті поліцейської операції нападник був знищений.

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У МЗС РФ вже підтвердили загибель Карлова в результаті замаху.

За словами представника російського МЗС, посол помер у госпіталі.

Охорона російської дипмісії в Анкарі посилена. Мер столиці Мелих Гекчек заявив, що замах на Карлова мав на меті зіпсувати російсько-турецькі відносини.

На місце події також прибув голова турецького МВС Сюлейман Сойлу.

Турецьке телебачення опублікувало відео вбивства російського посла.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки засудив напад на російського посла в Туреччині Андрія Карлова.

Про це представник Держдепу Джон Кірбі написав у Twitter.

"Ми бачили повідомлення, що в Анкарі на російського посла в Туреччині Андрія Карлова та інших скоїв напад озброєний чоловік. Ми засуджуємо цей акт насильства, незалежно від джерела його походження. Наші думки і молитви з жертвами і їх сім'ями", - написав Кірбі.

Німеччина і Литва також засудили вбивство посла Російської Федерації в Туреччині Андрія Карлова.

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Про це йдеться в повідомленнях міністерств закордонних справ ФРН та Литви в Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо вбивство російського посла в Туреччині ", - наголошується в повідомленні німецького зовнішньополітичного відомства.

"Ми засуджуємо напад, під час якого був убитий російський посол в Анкарі", - заявили в литовському МЗС.

Обидва відомства висловили співчуття рідним і близьким Карлова.

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, нападника звали Мерт Алтинташ (Mert Altıntaş).

За даними турецьких правоохоронців, Алтинташ в 2014 році закінчив навчання в поліцейській академії в місті Ізмір.

twitter.com/DailySabah

"Коли посол виголошував промову, високий чоловік, одягнений в костюм, відкрив вогонь у повітря і потім прицілився в напрямку посла", - повідомив очевидець нападу.

Як стверджує свідок, нападник "сказав щось про Алеппо і помсту".

Фотографи також зафіксували чоловіка в чорному костюмі, який тримав пістолет. Нападник стояв біля подіуму в галереї сучасного мистецтва. Чотири людини лежали на підлозі. Серед них, як виявилося, був російський посол.

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Теги: #Анкара#вбивство посла