Вбивство російського посла в Туреччині - всі подробиці (фото, відео)

Турецькі ЗМІ повідомили про збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова під час його виступу з промовою на відкритті фотовиставки.

За свідченням очевидців, терорист увійшов у приміщення, де проводилася виставка, в діловому костюмі з краваткою, і був прийнятий за охоронця посла. В результаті поліцейської операції нападник був знищений.

У МЗС РФ вже підтвердили загибель Карлова в результаті замаху.

За словами представника російського МЗС, посол помер у госпіталі.

Охорона російської дипмісії в Анкарі посилена. Мер столиці Мелих Гекчек заявив, що замах на Карлова мав на меті зіпсувати російсько-турецькі відносини.

На місце події також прибув голова турецького МВС Сюлейман Сойлу.

Турецьке телебачення опублікувало відео вбивства російського посла.