Україна хоче вийти на Афганський та Пакистанський ринки через Таджикистан. Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Таджикистану Емомалі РАХМОНОМ після завершення їхніх переговорів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО наголосив, що між Україною та Таджикистаном є багато цікавих проектів в різних сферах. Водночас, наша держава хотіла б запропонувати проекти в сфері машинобудування, АПК, енергетики, які були б цікаві не тільки Таджикистану, а й його сусідам, в тому числі Афганістану та Пакистану.

Наголосив В.ЮЩЕНКО і на домовленостях щодо співпраці в інших сферах. Зокрема, перспективною Президент назвав сільськогосподарську галузь. Так, Таджикистан, за словами В.ЮЩЕНКА, має потреби у зерні, цукрі, олії, і Україна готова надати такі товари Таджикистану.

В.ЮЩЕНКО розповів, що вони домовились з Е.РАХМОНОМ, що найближчим часом Таджикистан відвідає українська делегація на чолі з міністром аграрної політики України для реалізації конкретних проектів у цій сфері.

Також серед перспективних напрямків співробітництва транзитна політика. Зокрема, президенти домовились найближчим часом провести робочу нараду під головуванням міністрів транспорту двох країн щодо формування довгострокової стратегічної політики між країнами в транзитній сфері.

«Міністри мають обговорити, що необхідно зробити, аби українські транзитні можливості були привабливими для Таджикистану», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що йдеться насамперед про українські порти.

Також обидва президенти говорили про великий потенціал збільшення товарообороту між двома країнами. Е.РАХМОН зауважив, що після візиту Президента України до Таджикистану спостерігається значне збільшення товарообороту між країнами, і на сьогодні він становить 100 млн. дол.