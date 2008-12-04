Генерал-губернатор Канади зупинила діяльність парламенту

Генерал-губернатор Канади Мішель Жан (Michaelle Jean) у четвер, 4 грудня, зупинила діяльність парламенту країни, повідомляє AFP.

Це було зроблено, щоб відкласти голосування щодо вотуму недовіри урядові Стівена Харпера – прем`єр-міністра країни і лідера Консервативної партії, яка виграла парламентські вибори в жовтні, проте не набрала достатньо голосів, щоб сформувати уряд більшості.

У результаті дострокових виборів до парламенту, крім консерваторів, потрапили Ліберальна і Нова демократична партії, Партія зелених і Квебекський блок. Опозиціонери призначили голосування з вотуму недовіри на 8 грудня. Швидше за все, його б підтримали, і тоді уряд Харпера був би розпущений.

Опозиція звинувачує Харпера в тому, що той не має плану боротьби з фінансовою кризою, а уряд меншості не робить нічого, щоб підтримати економіку Канади.

Діяльність парламенту була зупинена до 27 січня 2009 року, коли уряд повинен представити бюджет країни, повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС News.