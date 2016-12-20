Слідчий комітет РФ кваліфікував вбивство посла РФ в Туреччині як "акт міжнародного тероризму"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"За фактом вбивства Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Турецькій Республіці Андрія Карлова Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК РФ (акт міжнародного тероризму, що спричинило заподіяння смерті людині)", - йдеться в повідомленні.

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19 грудня чоловік відкрив вогонь по присутніх на фотовиставці "Росія очима турок" в турецькій столиці, в результаті чого був поранений посол РФ Андрій Карлов, який згодом помер.

Відзначається, що відеозаписи події дають слідству підстави вважати, що дії та висловлювання нападника пов'язані з його ставленням до позиції Російської Федерації у сфері "протидії міжнародному тероризму".