Росія і Туреччина проведуть спільне розслідування вбивства російського посла – МЗС РФ

Про це йдеться в коментарі Лаврова на офіційному сайті відомства.

Він повідомив, що турецький лідер Реджеп Ердоган подзвонив Путіну, аби висловити свої "найглибші співчуття". Вони домовилися про те, що розслідування злочину буде спільним.

За словами Лаврова, завтра в Туреччину вилітає спеціальна оперативно-слідча група Росії у складі російських експертів для того, щоб разом з турецькими експертами взяти участь у встановленні істини.

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Також Лавров анонсував давно заплановану зустріч між міністрами закордонних справ Росії, Туреччини та Ірану. «Щойно я говорив по телефону з моїм турецьким колегою М. Чавушоглу, який вже прилетів до Москви. Я переконаний, що завтра на цій зустрічі ми вживемо заходів, які унеможливлять реалізацію тих планів, які виношували замовники і організатори цього злочину», – сказано в заяві глави російського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападник був убитий в ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.

Путін назвав вбивство посла РФ в Туреччині провокацією, спрямованою на зрив нормалізації відносин двох країн