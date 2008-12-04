США готуються воювати “нестандартними методами”

Міністерство оборони США ухвалило директиву щодо розвитку можливостей у сфері нестандартних методів ведення війни. Як повідомляє The Washington Post, глава Пентагону Роберт Гейтс підписав цю директиву у понеділок.

Директива стосується, перш за все, протистояння з повстанцями і терористами. Пентагон розвиватиме співпрацю із зарубіжними силами безпеки, напіввійськовими формуваннями і збройними рухами національного опору. Завдання - захистити від краху нестабільні національні уряди, поширити вплив США на важкодоступні регіони і боротися з ворожими режимами.

Новий курс розроблений у ході дебатів, які тривали в оборонному співтоваристві більше року, і пов`язаний із зниженням ймовірності повномасштабного військового протистояння із зарубіжними державами і, водночас, зростанням небезпеки, що створюється недержавними групами, зокрема, терористами.

"США мають вагому перевагу в традиційних можливостях (ведення війни), і вороги дедалі більше розуміють, що їм вигідніше вступати з нами в асиметричне протистояння", - пояснив Майкл Віккерс (Michael G. Vickers), заступник міністра оборони із спеціальних операцій - один з головних розробників нової стратегії.

Ця стратегія покликана врахувати уроки останніх кампаній в Афганістані й Іраку та активізувати підготовку військових до боротьби з повстанцями: зміна, яку активно обстоював Гейтс. Сам глава Пентагону залишиться на посаді міністра оборони в новій адміністрації Барака Обами, яка почне роботу 2009 року.

Лента.ру