Нідерланди пропонують консультувати Україну щорічно
23:14, 04 грудня 2008Світ
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Повідомляє МЗС
Нідерланди пропонують заснувати механізм щорічних двосторонніх консультацій з Україною з питань євроінтеграційної проблематики.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА зі Спеціальним представником уряду Нідерландів, Послом з особливих доручень Адріаном Якобовіцем де СЕГЕДОМ.
Сторони обговорили шляхи можливої підтримки Нідерландами євроінтеграційного курсу України.
Окрему увагу було приділено Комунікації Європейської Комісії від 3 грудня ц.р. „Східне партнерство”.
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