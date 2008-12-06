США створили “госпіталь” для бойових роботів з Іраку

Більшість бойових роботів, США, які використовує армія в Іраку, одержують пошкодження не через атаки чи вибухи, а через помилки операторів, повідомляє Strategy Page. Станом на 2007 рік в Іраку була максимальна кількість таких машин, близько 2 тисяч. І лише 20 відсотків виведених з ладу одержали пошкодження через дії бойовиків.

Американські військові повідомляють, що роботи, які займаються розвідкою, розмінуванням та іншими завданнями, нерідко стають цілями ворога. Бойовики приводять в дію дистанційні вибухові пристрої, помітивши наближення робота, і навіть відкривають по них вогонь. Але в таких випадках машини далеко не завжди одержують пошкодження завдяки своїм невеликим габаритам і захистові. До того ж, військові подають їм вогневу підтримку, і зазвичай не посилають на виконання безнадійних місій.

Значно частіше роботи ламаються через неправильне використання. Зокрема, оператори нерідко намагаються піднімати об`єкти, маса яких перевищує максимально допустиму. Здебільшого, це не більше 5 кілограмів.

Часті поламки змусили командування американського контингенту в Іраку створити так званий "госпіталь для роботів" (Joint Robotic Repair and Fielding Activity), де "лікування" проходили до 400 машин за тиждень. Проте пізніше виявилось, що лагодити техніку на іракській території надто складно. Тоді центр перемістили до Німеччини, куди нині й потрапляють роботи, вийшовши з ладу.

Лента.ру