Комісія ООН не змогла знайти винних в ударі по гуманітарній колоні біля Алеппо

У заяві комісії йдеться, що "хоча інцидент був викликаний атакою з повітря, не представляється можливим встановити винного чи винних", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За версією ООН, обстріл був здійснений різними видами боєприпасів за допомогою, як мінімум, двох літаків різних типів.

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У той же час, комісія констатувала, що завдати авіаудар по конвою могли або сирійські та російські літаки, або літаки сил коаліції під керівництвом США.

При цьому підкреслюється, що "надзвичайно малоймовірно", щоб літаки коаліції були причетні до атаки.

Гуманітарна колона, організована ООН і сирійським відділенням Червоного Півмісяця, потрапила під обстріл біля Алеппо 19 вересня. За даними ООН, при цьому загинули щонайменше 10 людей, ще понад 20 були поранені.