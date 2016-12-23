У Лівії невідомі викрали авіалайнер А320 з пасажирами на борту (фото)
13:01, 23 грудня 2016Світ
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Авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт за внутрішнім маршрутом, захоплений викрадачами.
У Лівії невідомі викрали авіалайнер А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways / planespotters.net
Як повідомляє видання Times of Malta, викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти.
На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходяться 118 осіб.
Які вимоги висувають викрадачі, поки невідомо. Згідно з повідомленням, двоє викрадачів, вони погрожують підірвати літак.
За словами прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, який отримав повідомлення про викрадений літак, інформація перевіряється правоохоронними органами.
Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZpic.twitter.com/RDaMcEyCdW— Television Malta (@TelevisionMalta) December 23, 2016
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