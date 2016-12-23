Путін виправдовує хакерів, які зламали пошту керівництва Демпартії США: "Розкрили правдиву інформацію"

Так він відреагував на звинувачення на адресу Росії в організації кібератак на США, про які йшлося на великій прес-конференції, повідомляє ТАСС.

На думку Путіна, "сторона, що програла, завжди шукає винних на стороні".

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"Якісь хакери розкрили, припустимо, пошту керівництва Демократичної партії США. Головне, на мій погляд, це суть інформації, яку хакери надали громадській думці. Найкращим доказом того, що хакери розкрили правдиву інформацію, є те, що після того, як хакери показали маніпуляцію громадською думкою всередині Демпартії одного кандидата проти іншого, пана Сандерса, керівник Національного комітету Демократичної партії подала у відставку. Це означає, що вона визнала, що хакери показали правду", - заявив Путін.

Як відомо, Демократична партія США звинуватила російських хакерів у новому зломі своїх серверів.