Російський військовий літак Ту-154 впав у Чорне море – на борту знаходилося 92 людини

Літак Міноборони Росії Ту-154 впав у Чорне море. Про це ТАСС повідомили в силових структурах регіону.

"За попередніми даними, він впав в Чорне море", - сказало джерело.

За словами співрозмовника агентства, фрагменти та шасі Ту-154 виявлені в 6 км від берега.

"В 6 км від берега знайдені фрагменти літака і стійка шасі, а також масляниста пляма", - сказав джерело.

За його словами, вони були виявлені під час обстеження акваторії співробітниками Державної інспекції з маломірних суден. "В даний час на місце слідують пошукові групи, людей поки що виявити не вдалося", - повідомило джерело.

За даними Міноборони, літак зник з радарів в неділю о 05:40 мск, незабаром після вильоту з Сочі. На борту літака знаходилося загалом 92 людини, у тому числі 83 пасажири - військовослужбовці Збройних сил РФ, а також артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком військових на авіабазі Хмеймім (Сирія) і дев'ять представників російських ЗМІ.