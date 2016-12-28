На Кубі обмежать використання імені та зображення Фіделя Кастро
01:02, 28 грудня 2016Світ
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Парламент Куби прийняв закон, що обмежує використання імені та зображення лідера кубинської революції Фіделя Кастро в громадських місцях, а також при спорудженні пам'ятників.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на EFE.
Повідомляється, що в рамках законопроекту буде заборонено використання імені та зображення Кастро в найменуваннях площ, парків, вулиць, проспектів та інших громадських місць, а також у будь-яких видах нагород і почесних титулах з міркувань політичної етики.
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Також забороняється використовувати образ Фіделя Кастро при зведенні пам'ятників.
Дана ініціатива реалізується під уникнути розвитку культу особистості команданте на Кубі.
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