Поліція Нью-Йорка евакуювала Trump Tower через підозрілий пакет
02:49, 28 грудня 2016Світ
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Поліція у вівторок провела евакуацію з лобі хмарочоса обраного президента США Дональда Трампа Trump Tower в Нью-Йорку через виявлений підозрілий предмет.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Пізніше з'ясувалося, що підозрілим предметом виявилася сумка з іграшками, додає Associated Press. За словами представника поліції Нью-Йорка, рюкзак був знайдений біля входу в магазин Niketown, розташованому в будівлі.
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«Нас дуже швидко евакуювали. Це була істерія. Поліція кричала людям, щоб вони йшли», – наводить агентство слова 16-річного Енді Мартіна, який в той момент був разом з родиною в будинку.
Самого Трампа в будівлі не було, він проводить різдвяні свята у Флориді. Лобі Trump Tower, як уточнює Reuters, є популярним місцем серед туристів.
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