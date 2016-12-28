Поліція Нью-Йорка евакуювала Trump Tower через підозрілий пакет

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Пізніше з'ясувалося, що підозрілим предметом виявилася сумка з іграшками, додає Associated Press. За словами представника поліції Нью-Йорка, рюкзак був знайдений біля входу в магазин Niketown, розташованому в будівлі.

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«Нас дуже швидко евакуювали. Це була істерія. Поліція кричала людям, щоб вони йшли», – наводить агентство слова 16-річного Енді Мартіна, який в той момент був разом з родиною в будинку.

Самого Трампа в будівлі не було, він проводить різдвяні свята у Флориді. Лобі Trump Tower, як уточнює Reuters, є популярним місцем серед туристів.