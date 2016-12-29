Трамп: ООН більше створює проблеми, ніж їх вирішує

Про це Трамп заявив під час зустрічі з журналістами в штаті Флорида, повідомляє The Washington Post.

"У ООН такий колосальний потенціал, але вона його не виправдовує. Коли ви бачили, щоб ООН вирішувала питання? Такого не було, вона викликає проблеми", - сказав він.

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Трамп зазначив, що міжнародній організації поки не вдається знайти ефективний підхід до вирішення міжнародних проблем.

"Якщо організація виправдовує наявний потенціал - це прекрасно. А якщо ні, то це марна трата часу і грошей", - підкреслив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше обраний президент США Дональд Трамп назвав Організацію Об'єднаних Націй клубом для хорошого проведення часу.