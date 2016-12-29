Доповідач: Доглядальники, серед яких є й українці, потрапляють у "сучасне рабство" у ЄС

Про це в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі розповів доповідач із цього питання Європейського економічного та соціального комітету Адам Рогалевський (Adam Rogalewski). Цей комітет (The European Economic and Social Committee, EESC) є консультативним органом Європейського Союзу.

За словами члена комітету, через нестачу інфраструктури чи бажання залишатися вдома, багато людей похилого віку чи їх рідні наймають доглядальників, які живуть разом із ними. «Ця категорія працівників є майже невидимою й найбільш вразливою частиною працівників з догляду. До них ставляться як до сучасних рабів. Ви можете уявити – ви повинні бути доступними 24 години, тому що ваші пацієнти – люди похилого віку. Є випадки, коли, наприклад, медсестра з Польщі працевлаштувалася в Німеччині, а потім родина їй сказала, що вона є не доглядачем, а звичайним працівником, і має мити вікна, прибирати в оселі, готувати вечерю, як служниця на дому. І це те, на що жаліються доглядальники», – описав ситуацію доповідач.

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Рогалевський повідомив, що через такі умови у Швейцарії було два випадки самогубства. «Уявіть, що ви, наприклад, працюєте в Німеччині, і, не витримуючи ці умови сучасного рабства повідомляєте, що перериваєте контракт, або ж навпаки, родина не задоволена якістю ваших послуг, – так чи інакше ви опиняєтесь на вулиці. У вас навіть немає права отримувати соціальну допомогу з тимчасового безробіття – у вас немає адреси. І така ситуація є поширеною», – розповів він.

При цьому доповідач констатував, що жодної бази даних таких працівників немає, невідома і їх кількість. «Важливо ввести правила в цей сектор економіки, по-перше для того, щоби захистити права цих працівників, а по-друге, щоби гарантувати кваліфіковану допомогу престарілим – ви не можете найняти когось, у кого немає відповідної кваліфікації», – наголосив Рогалевський.

Він навів власний приклад, коли шукав доглядальників для своїх батьків. «Мій власний приклад – як я можу знайти такого працівника? Немає реєстру, немає списку, де було б зазначено, хто і яку кваліфікацію має. Я мушу покладатися на моїх друзів, які можуть порекомендувати гарну людину з України. Мій друг із Німеччини мав доглядальника з Польщі, якого він знайшов через мережу друзів його друзів. Але як ми можемо покладатися на такого роду рекомендації? Ви ж маєте покладатися на людину, яка буде опікуватися вашим дідом. Ви маєте довіряти їй. Але немає жодного контролю», – деталізував доповідач.

Рогалевський також повідомив, що наступного року з цієї проблеми в Брюсселі пройде конференція. «Ми вже відпрацювали рекомендації стосовно того, що має бути зроблено зараз для того, щоби не порушувалися права доглядальників. Особливо важливо для нас, щоб інспектори могли відвідувати місця, де вони працюють. Ми повинні розробити робочі рамки для працевлаштування доглядальників, які живуть разом із пацієнтами», – переконаний член комітету.

При цьому доповідач наголосив, що врегулювати цей сектор послуг також необхідно й через те, що процес старіння населення зупинити неможливо. «Це торкнеться в майбутньому кожного – вас, мене, тому ми маємо працювати над цим зараз», – сказав Рогалевський.