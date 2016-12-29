"Обама попереджав": США ввели санкції проти Росії через хакерські атаки

Санкційний список опублікований на сайті Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр.

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Крім того, в список потрапили 6 фізичних осіб: керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника - Ігор Костюков, Володимир Алексєєв і Сергій Гізунов. Крім того, в ньому значаться програміст Олексій Білан і Євген Богачов.

Як повідомляє Reuters, президент США Барак Обама заявив, що нові санкції проти РФ були введені після "неодноразових приватних і публічних попереджень".

Як раніше повідомляв УНІАН, хакерська група, пов'язана з російським урядом і гучними кібератаками проти демократів під час президентських виборів у США, ймовірно, використовувала шкідливі програми на пристроях Android для відстеження української артилерії і її цілей з кінця 2014 до 2016 року.