Сенатори США будуть домагатися більш жорстких санкцій для РФ

Про це Маккейн заявив під час візиту до Литви, повідомляє Українська правда з посиланням на Associated Press.

На його думку, зусилля Росії не поміняли результат виборів в США, але він і його колега сенатор Ліндсі Грем "переконуватимуть посилити санкції проти РФ за те, що вона просто намагалася вплинути на вибори".

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Оголошені президентом США Бараком Обамою санкції є "невеликою ціною" для РФ, вважає Маккейн.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву. Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр, а також 6 фізосіб.

Reuters також повідомляє, що Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.