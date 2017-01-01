Прес-секретар Трампа заявив про скасування "багатьох указів Обами"

Про це ABC News заявив майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає republic.ru.

Спайсер уточнив, що ці дії адміністрації Обами в останні 8 років "ускладнювали економічний розвиток і зростання числа робочих місць".

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Майбутній прес-секретар також висловив сумнів у правильності нових антиросійських санкцій Вашингтона.

"Я думаю, що одне з питань полягає в тому, чому все це прийняло такі масштаби. Я маю на увазі 35 висланих осіб, два об'єкти, що закриваються. Чи пропорційна ця відповідь на вчинені дії?", - сказав він.

Раніше соратник Трампа, колишній спікер Конгресу США Ньют Гінгріч також заявляв, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації може скасувати близько 70% указів, підписаних Бараком Обамою.