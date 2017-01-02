У поліції Кельна заявили, що перевірки підозрілих осіб в новорічну ніч були виправдані

Мігранти зібралися біля головного залізничного вокзалу Кельна і в районі Дойц, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами офіційних осіб, перевірки проводилися з метою запобігання нападів на жінок і сексуальних домагань, подібних торішнім.

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З 650 осіб, зупинених для перевірки, абсолютна більшість виявилися уродженцями північноафриканських країн.

Відповідаючи на критику у соціальних мережах з приводу того, що перевірки і затримання проводилися за расовою ознакою, глава поліції Кельна Юрген Матіес зазначив: "Виходячи з їх опису, ці люди потенційно могли скоїти злочини."

"Я відкидаю таку негативну критику, - заявив шеф поліції Кельна Юрген Матіес. - Нашою ясною метою було запобігання подій, подібних торішнім".

За даними поліції, всього за ніч було заарештовано близько ста чоловік, було зареєстровано близько 160 злочинів, в тому числі й сексуального характеру.

У минулому році в Кельні відбулися численні напади на жінок з метою сексуального насильства і грабежу.