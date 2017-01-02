Ізраїль не буде повертати родичам тіла вбитих бойовиків "Хамас"

Таке рішення прийняв у неділю військово-політичний кабінет Ізраїлю (міністерська комісія з питань безпеки), який обговорив заходи щодо повернення останків ізраїльських солдатів і цивільних осіб з палестинських територій, передає Бі-Бі-Сі.

Кабінет оголосив про це рішення після виходу двох пародійних відеокліпів, опублікованих воєнізованим крилом "Хамас".

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Вони присвячені дню народження Орона Шаула - 21-річного сержанта, який, як заявляють ізраїльтяни, був убитий під час війни в секторі Газа. "Хамас" проте досі не підтвердив його смерть.

Після обговорення в неділю військово-політичний кабінет Ізраїлю випустив коротку заяву: "комітет безпеки обговорив заходи, з допомогою яких можна домогтися повернення полеглих на території сектора Газа солдатів і цивільних осіб... і виніс рішення, що тіла [бойовиків "Хамас"] будуть поховані, а не будуть повернуті".

У вересні 2016 року ізраїльська влада заявила, що "Хамас" відкинув пропозицію по обміну полоненими і останками загиблих мирних громадян.