За добу в Багдаді сталися два вибухи, загинуло щонайменше 14 людей

Перший вибух стався в шиїтському районі Аль-Обейді в східній частині Багдада, передає Радіо Свобода.

Вибухнув автомобіль з вибухівкою, залишений біля ринку і мечеті. В результаті загинули щонайменше 6 осіб і були поранені ще 15.

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Відповідальність взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава", яке заявило, що це був напад саме на шиїтів.

Другий вибух стався біля блокпосту в районі Баб-аль-Моазам в центральній частині Багдада. Там загинули вісім осіб. Відповідальність За цей напад поки ніхто на себе не взяв.

Протягом минулого тижня в Багдаді була здійснена ціла серія вибухів, в результаті яких загинули десятки людей. Відповідальність за частину з них взяла угруповання "Ісламська держава".