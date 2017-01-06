За добу в Багдаді сталися два вибухи, загинуло щонайменше 14 людей
В результаті двох окремих вибухів у столиці Іраку Багдаді загинули щонайменше 14 чоловік, багато було поранено.
Перший вибух стався в шиїтському районі Аль-Обейді в східній частині Багдада, передає Радіо Свобода.
Вибухнув автомобіль з вибухівкою, залишений біля ринку і мечеті. В результаті загинули щонайменше 6 осіб і були поранені ще 15.
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Відповідальність взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава", яке заявило, що це був напад саме на шиїтів.
Другий вибух стався біля блокпосту в районі Баб-аль-Моазам в центральній частині Багдада. Там загинули вісім осіб. Відповідальність За цей напад поки ніхто на себе не взяв.
Протягом минулого тижня в Багдаді була здійснена ціла серія вибухів, в результаті яких загинули десятки людей. Відповідальність за частину з них взяла угруповання "Ісламська держава".