Влада США витратила понад 3 мільярди на захист союзників від російської провокації - Керрі

Про це заявив на прес-конференції глава Державного департаменту США Джон Керрі, передає РБК.

«Ми підтримуємо демократичну Україну і, відповідаючи на російську провокацію, надавали допомогу нашим союзникам у Північній і Центральній Європі», — сказав Керрі.

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Він додав, що сума в $3,4 млрд. була необхідна для допомоги країнам гарантувати свою безпеку і вибудувати оборону.

Раніше Керрі під час свого останнього послання президенту США Бараку Обамі заявив, що «перезавантаження» відносин Москви і Вашингтона в 2009-2013 роках дала «відчутні переваги в контролі над ядерним озброєнням, а також в «організації маршруту поставок постачання» для американських солдатів в Афганістані. Він зазначив, що США і Росія «зберегли здатність працювати разом» в загальних інтересах «в окремих областях». Як приклад Керрі привів переговори з координації дій в Арктиці і щодо скорочення ядерної програми Ірану.

Однак у той же час він підкреслив, що у сторін залишаються труднощі та розбіжності у вирішенні деяких питань. Держсекретар США заявив, що «викликом для двосторонніх відносин» є «військова інтервенція Росії в Сирії» та «безпрецедентні російські кібератаки».

«У світлі російської агресії в Україні ми повинні очолити міжнародне співтовариство для підтримки українського народу і ввести санкції проти Росії за її незаконні дії», - додав Керрі.