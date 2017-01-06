Нижня палата конгресу США засудила ООН за резолюцію щодо Ізраїлю
03:45, 06 січня 2017Світ
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Члени палати представників конгресу США засудили Організацію об'єднаних націй (ООН) за резолюцію щодо поселенської діяльності Ізраїлю.
23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію по Ізраїлю / un.org
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що 342 члена палати представників ухвалили заяву, в якій засуджується рішення Ради безпеки ООН з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях. У свою чергу 80 членів нижньої палати конгресу США проголосували проти.
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Очікується, що аналогічну заяву прийме і верхня палата конгресу - сенат.
23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях.
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