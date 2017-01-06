Нижня палата конгресу США засудила ООН за резолюцію щодо Ізраїлю

03:45, 06 січня 2017
Світ
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Члени палати представників конгресу США засудили Організацію об'єднаних націй (ООН) за резолюцію щодо поселенської діяльності Ізраїлю.

un.org

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що 342 члена палати представників ухвалили заяву, в якій засуджується рішення Ради безпеки ООН з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях. У свою чергу 80 членів нижньої палати конгресу США проголосували проти.

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Очікується, що аналогічну заяву прийме і верхня палата конгресу - сенат.

23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях.

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Теги: #ООН#Ізраїль#Палестина