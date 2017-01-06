Нижня палата конгресу США засудила ООН за резолюцію щодо Ізраїлю

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що 342 члена палати представників ухвалили заяву, в якій засуджується рішення Ради безпеки ООН з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях. У свою чергу 80 членів нижньої палати конгресу США проголосували проти.

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Очікується, що аналогічну заяву прийме і верхня палата конгресу - сенат.

23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях.