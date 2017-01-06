США внесли сина бен Ладена до списку терористів, яких розшукують

Держдеп США вніс одного з синів засновника і екс-лідера терористичного угруповання «Аль-Каїди» Усами бен Ладена - Хамзу в список розшукуваних правоохоронними органами терористів, повідомляє CNN.

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За даними відомства, 14 серпня 2015 року чинний лідер «Аль-Каїди» Айман аз-Завахірі офіційно включив Хамзу бен Ладена в ряди терористичної організації.

У Держдепі підкреслили, що Хамза бен Ладен внесений у список через серйозний ризик здійснення ним актів тероризму, які можуть загрожувати безпеці громадян США або національній безпеці країни.