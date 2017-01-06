Пентагон повідомив про передачу Саудівській Аравії чотирьох в'язнів Гуантанамо

У четвер чотирьох ув'язнених з в'язниці на базі Гуантанамо передали Саудівській Аравії, повідомили в міністерстві оборони США.

Читайте такожМін'юст заявив про плани в поточному році відкрити магазини в тюрмах і видати в'язням карти для зарплат

"США вдячні керівництву Королівства Саудівська Аравія за його гуманітарний жест і готовність підтримати зусилля США по закриттю виправної установи Гуантанамо", – зазначили в Пентагоні.

У міноборони США додали, що Сполучені Штати і Саудівська Аравія забезпечили належні заходи безпеки під час передачі.

Повідомляється, що в Гуантанамо залишилося 55 ув'язнених.

В'язниця США в Гуантанамо була відкрита президентом Джорджем Бушем у 2002 році, туди були доставлені з Афганістану перші 20 осіб, підозрюваних в участі в бойових діях на стороні ісламських екстремістів" – талібів.