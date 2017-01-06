При катастрофі вертольота над Тихим океаном поблизу Лос-Анджелеса загинули дві людини
06:23, 06 січня 2017Світ
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В порту Лос-Анджелеса зазнав аварії вертоліт Robinson R-22 , після чого він затонув у водах Тихого океану.
Ілюстрація REUTERS
Про це повідомляє Los Angeles Times.
В результаті події загинули дві людини, що знаходилися на борту вертольота. Після багатогодинних пошуків тіла загиблих були виявлені на дні у гавані.
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Зазначається, що повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії.
Нагадаємо, раніше у Венесуелі щонайменше 16 людей загинули під час аварії військового вертольота Мі-17.
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