При катастрофі вертольота над Тихим океаном поблизу Лос-Анджелеса загинули дві людини

Про це повідомляє Los Angeles Times.

В результаті події загинули дві людини, що знаходилися на борту вертольота. Після багатогодинних пошуків тіла загиблих були виявлені на дні у гавані.

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Зазначається, що повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії.

Нагадаємо, раніше у Венесуелі щонайменше 16 людей загинули під час аварії військового вертольота Мі-17.