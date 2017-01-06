При катастрофі вертольота над Тихим океаном поблизу Лос-Анджелеса загинули дві людини

06:23, 06 січня 2017
Світ
498 0

В порту Лос-Анджелеса зазнав аварії вертоліт Robinson R-22 , після чого він затонув у водах Тихого океану.

REUTERS

Про це повідомляє Los Angeles Times.

В результаті події загинули дві людини, що знаходилися на борту вертольота. Після багатогодинних пошуків тіла загиблих були виявлені на дні у гавані.

Читайте також"Теракт - це не тільки вибух": військові назвали ще одну версію катастрофи Ту-154

Зазначається, що повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії.

Нагадаємо, раніше у Венесуелі щонайменше 16 людей загинули під час аварії військового вертольота Мі-17.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter