"Дорослішай, Дональд": Байден порадив Трампу прислухатися до розвідки та спецслужб США

Про це він заявив в інтерв'ю одному з американських телеканалів, повідомляє Русская служба ВВС.

Байден заявив, що не вірити заявам про втручання росіян в президентські вибори з боку Трампа - "повне безумство".

"Для президента не вірити, не бути готовим прислухатися до безлічі служб розвідки, від військової розвідки до ЦРУ - абсолютне безумство", - сказав віце-президент.

"Сама думка про те, що ти можеш знати більше, ніж розвідка... Це як говорити, що ти знаєш фізику краще свого вчителя. "Я не читав книгу, я просто краще знаю", - продовжив критику Трампа Байден.

"Дорослішай, Дональд, дорослішай. Настав час. Ти - президент. Настав час щось робити. Покажи нам, на що ти здатний", - заявив Байден у відповідь на питання про випади Трампа в Twitter.

Резюмуючи, Байден все ж назвав обраного президента "хорошою людиною".

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Як відомо, протягом кількох останніх місяців Трамп піддавав сумніву заяви розвідслужб США про причетність Росії до кібератак. У четвер Трамп сказав однак, що є "великим шанувальником" розвідувальних агентств.

У четвер президентові Бараку Обамі було представлено доповідь про втручання ззовні в хід виборчої кампанії в США.

Знову обраного президента США Дональда Трампа проінформують про зміст цього документу в п'ятницю. Частина доповіді, де не міститься секретна інформація буде оприлюднена наступного тижня.

Адміністрація Обами також видворила з країни 35 російських дипломатів і закрила дві резиденції, якими нібито користувалися представники російських розвідслужб.