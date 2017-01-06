У Білорусі вбили настоятельку православного монастиря

Про це повідомляє сайт Борисівської Єпархії Білоруської Православної Церкви Московського Патріархату.

Слідчим комітетом ведеться розслідування.

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Попередньо відомо, що ножові поранення завдала жінка 29 років, громадянка Казахстану, яку тимчасово прихистили у монастирі, бажаючи допомогти їй у вирішенні сформованих життєвих проблем.

«Протягом її перебування в монастирі, особливо напередодні того, що сталося, зазначався психічний розлад молодої жінки, що «ймовірно» і стало причиною її страшного вчинку», - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві вбили черницю УПЦ Московського патріархату.