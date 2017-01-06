У Білорусі вбили настоятельку православного монастиря
16:12, 06 січня 2017Світ
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Настоятельку Свято-Ксенієвського монастиря в Білорусі - матінку Василіссу вбили у четвер, 5 січня.
Ножові поранення завдала жінка 29 років, громадянка Казахстану / Світлана Курейчик, МЛЫН.by
Про це повідомляє сайт Борисівської Єпархії Білоруської Православної Церкви Московського Патріархату.
Слідчим комітетом ведеться розслідування.
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Попередньо відомо, що ножові поранення завдала жінка 29 років, громадянка Казахстану, яку тимчасово прихистили у монастирі, бажаючи допомогти їй у вирішенні сформованих життєвих проблем.
«Протягом її перебування в монастирі, особливо напередодні того, що сталося, зазначався психічний розлад молодої жінки, що «ймовірно» і стало причиною її страшного вчинку», - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві вбили черницю УПЦ Московського патріархату.
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