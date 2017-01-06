Папа Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом

Як повідомляє Радіо Ватикану, він звернувся з промовою до паломників після проказування молитви «Ангел Господній», що відбулося на площі Святого Петра у Ватикані 6 січня з нагоди урочистості Богоявлення Господнього.

«Завтра християнські спільноти сходу, які дотримуються Юліанського календаря, відзначатимуть святе Різдво. В дусі братерської радості бажаю, аби нове народження Господа Ісуса наповнило їх світлом і миром», – сказав Папа Франциск.

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Як відомо, сьогодні весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначає Святвечір, або Багату кутю. Цього дня завершується Пилипівський, або Різдвяний піст.

На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов'язковими на передріздвяній вечері має бути кутя та узвар. Постують далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на Святвечір вже стало традицією для всієї України.

Дивіться привітання Папи Римського з 21 хвилини: