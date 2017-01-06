В аеропорту Флориди невідомий влаштував стрілянину: є загиблі та поранені
21:31, 06 січня 2017Світ
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Надходять відомості про поранених. Щонайменше, одна людина загинула.
Фото NBC News
У США в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Надходять відомості про поранених
Доступ в аеропорт закритий, пасажири, які очікують рейси, і персонал евакуювали.За різними даними, загинули від одного до п'яти осіб. Канал NBC повідомляє, що підозрюваний затриманий. SkyNews пише, що стрілок мертвий.
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