В аеропорту Флориди невідомий влаштував стрілянину: є загиблі та поранені

У США в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Надходять відомості про поранених

Доступ в аеропорт закритий, пасажири, які очікують рейси, і персонал евакуювали.За різними даними, загинули від одного до п'яти осіб. Канал NBC повідомляє, що підозрюваний затриманий. SkyNews пише, що стрілок мертвий.