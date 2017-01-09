США внесли до "списку Магнітського" голову слідчого комітету Росії
Мінфін США вніс до "списку Магнітського" голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.
Повідомлення про розширення санкцій опубліковано на сайті Мінфіну США, передає РБК.
У розширений список фізичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку зі "справою Магнітського" потрапили п'ятеро росіян, серед яких опинився голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.
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Крім того, в "список Магнітського" внесено Станіслава Гордієвського, Дмитра Ковтуна, Андрія Лугового і Геннадія Плаксіна.
Ковтун і Луговий проходили у Великобританії у справі про отруєння полонієм колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка, який отримав політичний притулок у Великобританії в листопаді 2006 року.
Крім того, Мінфін США повідомив, що за зв'язки із забороненим в США терористичним угрупуванням «Хезболла» в список санкцій включені громадянин Лівану Алі Дамуш і громадянин Ірану Мустафа Мугніє.