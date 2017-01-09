США внесли до "списку Магнітського" голову слідчого комітету Росії

Повідомлення про розширення санкцій опубліковано на сайті Мінфіну США, передає РБК.

У розширений список фізичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку зі "справою Магнітського" потрапили п'ятеро росіян, серед яких опинився голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

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Крім того, в "список Магнітського" внесено Станіслава Гордієвського, Дмитра Ковтуна, Андрія Лугового і Геннадія Плаксіна.

Ковтун і Луговий проходили у Великобританії у справі про отруєння полонієм колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка, який отримав політичний притулок у Великобританії в листопаді 2006 року.

Крім того, Мінфін США повідомив, що за зв'язки із забороненим в США терористичним угрупуванням «Хезболла» в список санкцій включені громадянин Лівану Алі Дамуш і громадянин Ірану Мустафа Мугніє.