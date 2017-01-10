Глава ЦРУ заявив про недооцінку Трампом ролі розвідки

Про це в коментарі CNN заявив директор ЦРУ Джон Бреннан, передає РБК.

«Нова адміністрація і будь який президент повинні визнати, що це складний і небезпечний світ, і що розвідувальне співтовариство та службовці розвідки можуть допомогти зберегти цю країну в безпеці й захистити наші національні інтереси в сфері безпеки», — наводить телеканал слова Бреннана.

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Глава ЦРУ також додав, що «будь який президент чи адміністрація, які не визнають цієї ролі [розвідки], піддають національну безпеку цієї країни великому ризику і небезпеці».

Раніше, за даними CNN, коментуючи доповідь розвідки США про «втручання Росії у вибори, Бреннан заявляв про те, що в розвідувальному співтоваристві «мають велику впевненість у своїх знаннях, розумінні ситуації і оцінці того, що сталося». Про це, як зазначає телеканал, директор ЦРУ повідомив напередодні зустрічі з Трампом.