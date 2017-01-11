Кандидат на посаду держсекретаря США виявився акціонером "Яндекса" - ЗМІ

Про це повідомляє NBC News з посиланням на фінансові звіти, з якими вдалося ознайомитися телеканалу.

Зокрема, Тіллерсону належить невеликий пакет в Yandex NV вартістю від $1 тис. до $15 тис.

Також йому належать пакети акцій в китайських Alibaba, Baidu і інших компаніях.

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Загальна вартість активів майбутнього держсекретаря, за оцінками NBC, складає приблизно $500 млн.

Представник «Яндекса» заявив РБК, що вони — «публічна компанія з 2011 року, і будь-хто може купити акції». Yandex NV торгується на американській біржі NASDAQ. Поточна капіталізація компанії становить $7,028 млрд. Виходячи з цього, частка Рекса Тіллерсона в компанії становить значно менше 1%.

Серед найбільших акціонерів Yandex у звіті компанії за 2015 рік вказані один з її засновників Аркадій Волож (володів 10,78% акцій, що відповідало 41,21-процентної голосуючої частки), Baillie Gifford & Co. (6,98%, або 3,06% голосів), Capital Research Global Investors (5,74%, або 2,51% голосів), а також один з найстаріших співробітників компанії Володимир Іванов (4,02%, або 5,85% голосів).

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Крім того, власником «золотої акції» «Яндекса» є російська влада, яка ще в 2009 році придбала цю акцію за символічний €1 через підконтрольний їм «Сбєрбанк». Завдяки цьому Сбєрбанк має право блокувати операції з великими пакетами акцій пошуковика.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова і головний виконавчий директор нафтової компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон прийняв рішення піти у відставку в кінці 2016 року після 41 року роботи.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, обрав на посаду секретаря Державного департаменту кандидатуру Рекса Тіллерсона, який підтримує скасування санкцій проти Російської Федерації і має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.