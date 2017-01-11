"Посольство РФ – гніздо шпигунів!": у столиці Ірану пройшли антиросійські мітинги (відео)

16:38, 11 січня 2017
Світ
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У столиці Ірану Тегерані пройшли акції протесту проти політики Росії у близькосхідному регіоні.

Анадолу

Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

Зазначається, що акція протесту пройшла перед будівлею російського посольства в Тегерані відразу після похорону екс-президента країни Хашемі Рафсанджані.

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Як зазначає агентство, в соціальних мережах поширено відео, на якому десятки іранців скандують антиросійські гасла, в тому числі «Геть Росію!» і «Посольство Росії – гніздо шпигунів!».

Відеозапис у своєму твіттері опублікував журналіст Ахмад Пархізі, що висвітлює події в Ірані.

Колишній президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані помер 8 січня. Він помер у лікарні, куди був направлений після серцевого нападу.

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