"Посольство РФ – гніздо шпигунів!": у столиці Ірану пройшли антиросійські мітинги (відео)

Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

Зазначається, що акція протесту пройшла перед будівлею російського посольства в Тегерані відразу після похорону екс-президента країни Хашемі Рафсанджані.

Читайте такожКеррі про санкції проти Росії: є ціна, яку вона заплатить за все

Як зазначає агентство, в соціальних мережах поширено відео, на якому десятки іранців скандують антиросійські гасла, в тому числі «Геть Росію!» і «Посольство Росії – гніздо шпигунів!».

Відеозапис у своєму твіттері опублікував журналіст Ахмад Пархізі, що висвітлює події в Ірані.

Funérailles de #Rafsanjani à Téhéran. Slogans de la foule: "Mort à la #Russie" & "Ambassade russe est le nid des espions" pic.twitter.com/R674RpkF3x — Ahmad PARHIZI (@APARHIZI) January 10, 2017

Колишній президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані помер 8 січня. Він помер у лікарні, куди був направлений після серцевого нападу.