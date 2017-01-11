"Посольство РФ – гніздо шпигунів!": у столиці Ірану пройшли антиросійські мітинги (відео)
У столиці Ірану Тегерані пройшли акції протесту проти політики Росії у близькосхідному регіоні.
Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.
Зазначається, що акція протесту пройшла перед будівлею російського посольства в Тегерані відразу після похорону екс-президента країни Хашемі Рафсанджані.
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Як зазначає агентство, в соціальних мережах поширено відео, на якому десятки іранців скандують антиросійські гасла, в тому числі «Геть Росію!» і «Посольство Росії – гніздо шпигунів!».
Відеозапис у своєму твіттері опублікував журналіст Ахмад Пархізі, що висвітлює події в Ірані.
Funérailles de #Rafsanjani à Téhéran. Slogans de la foule: "Mort à la #Russie" & "Ambassade russe est le nid des espions" pic.twitter.com/R674RpkF3x— Ahmad PARHIZI (@APARHIZI) January 10, 2017
Колишній президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані помер 8 січня. Він помер у лікарні, куди був направлений після серцевого нападу.