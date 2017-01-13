Сенат США дозволив генералу Меттісу претендувати на пост голови Пентагону
Сенат США зробив для відставного генерала Джеймса Меттіса, висунутого обраним президентом Дональдом Трампом на пост міністра оборони, одноразове виключення із закону про цивільний контроль в армії США.
81 сенатор проголосував за таке рішення, 17 були проти, передає Бі-Бі-Сі.
Виключення із закону, яке зробив сенат, також підтримав профільний комітет палати представників. Тепер голосування з цього питання має відбутися в палаті в цілому.
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Закон дозволяє колишнім військовим обіймати посаду міністра оборони не раніше, ніж через сім років після звільнення із збройних. Винятки з цієї норми можливі лише за спеціальним рішенням конгресу.
Меттіс звільнився з Корпусу морської піхоти лише близько чотирьох років тому в званні генерала.
Раніше УНІАН повідомляв, що Обраний президент Дональд Трамп офіційно заявив про намір призначити на пост глави Пентагону генерала-морпеха у відставці Джеймса Меттіса на прізвисько "Скажений пес".
У разі призначення на посаду міністра оборони Меттіс стане першим кадровим військовослужбовцям у главі Пентагону більш ніж за півстоліття.