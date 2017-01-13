Сенат США дозволив генералу Меттісу претендувати на пост голови Пентагону

00:02, 13 січня 2017
Світ
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Сенат США зробив для відставного генерала Джеймса Меттіса, висунутого обраним президентом Дональдом Трампом на пост міністра оборони, одноразове виключення із закону про цивільний контроль в армії США.

REUTERS

81 сенатор проголосував за таке рішення, 17 були проти, передає Бі-Бі-Сі.

Виключення із закону, яке зробив сенат, також підтримав профільний комітет палати представників. Тепер голосування з цього питання має відбутися в палаті в цілому.

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Закон дозволяє колишнім військовим обіймати посаду міністра оборони не раніше, ніж через сім років після звільнення із збройних. Винятки з цієї норми можливі лише за спеціальним рішенням конгресу.

Меттіс звільнився з Корпусу морської піхоти лише близько чотирьох років тому в званні генерала.

Раніше УНІАН повідомляв, що Обраний президент Дональд Трамп офіційно заявив про намір призначити на пост глави Пентагону генерала-морпеха у відставці Джеймса Меттіса на прізвисько "Скажений пес".

У разі призначення на посаду міністра оборони Меттіс стане першим кадровим військовослужбовцям у главі Пентагону більш ніж за півстоліття.

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Теги: #Пентагон#Меттіс