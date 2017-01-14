Сенат США має намір розслідувати передвиборні кібератаки

Комітет сенату США з розвідки створить для цього спеціальну комісію, передає Бі-Бі-Сі.

У спільній заяві голови комітету, сенатора-республіканця Річарда Берра, і лідера демократів у комітеті Марк Уорнера йдеться, що комітет планує опитати високопоставлених представників адміністрації президента США Барака Обами.

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Також опитають обраного главу держави Дональда Трампа, який вступить на посаду 20 січня. При необхідності комітет може випустити повістки для залучення свідків до допитів, - йдеться в заяві.

Предметом розслідування, зокрема, стане підготовлений розвідкою США доповідь про атаки на сервери Демократичної партії США в період передвиборної кампанії.