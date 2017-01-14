Знайдені голландським журналістом на Донбасі останки належать жертві катастрофи MH17

Про це з посиланням на голландську прокуратуру повідомляє ТАСС.

"Криміналістична експертиза показала, що одним із вилучених предметів є людська кістка. Згідно з тестом ДНК, вона належить одному із загиблих пасажирів, чия особа була встановлена у 2014 році. Родичі жертви трагедії вже поінформовані", - повідомили у прокуратурі.

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Нагадаємо, 9 січня в Амстердамі затримали голландських журналістів Стефана Бека і Мішеля Спеккерса, які прибули з Донбасу. У них відібрали фрагменти "Боїнга", включаючи можливі людські останки (шматок кістки), а також відзняті і записані на Донбасі матеріали.

Суд у Нідерландах дозволив використовувати в інтересах слідства частину матеріалів про катастрофу.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.