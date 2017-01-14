США заявили про ліквідацію лідера "Аль-Каїди на Аравійському півострові"

Операція була проведена у віддаленому районі провінції Аль-байда в Ємені, передає РБК з посиланням на заяву Пентагону.

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Цей удар позбавляє AQAP старшого командира і координатора дій угруповання у регіоні. Як наголошується в повідомленні, це призведе до зриву терористичних операцій AQAP в Ємені.

Проведена операція демонструє прихильність США і їх союзників «народу і уряду Ємену в цілях <...> перемоги над екстремістами», які загрожують миру в регіоні, йдеться в повідомленні.