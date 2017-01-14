США заявили про ліквідацію лідера "Аль-Каїди на Аравійському півострові"
05:53, 14 січня 2017Світ
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Лідер терористичного угрупування «Аль-Каїда на Аравійському півострові» (AQAP) Абд ель-Гані аль-Разаса був убитий в ході авіаудару ВПС США.
Ілюстрація / REUTERS
Операція була проведена у віддаленому районі провінції Аль-байда в Ємені, передає РБК з посиланням на заяву Пентагону.
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Цей удар позбавляє AQAP старшого командира і координатора дій угруповання у регіоні. Як наголошується в повідомленні, це призведе до зриву терористичних операцій AQAP в Ємені.
Проведена операція демонструє прихильність США і їх союзників «народу і уряду Ємену в цілях <...> перемоги над екстремістами», які загрожують миру в регіоні, йдеться в повідомленні.
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