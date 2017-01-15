Остання серія "Шерлока" нелегально з'явилася в інтернеті

На офіційній сторінці серіалу в Twitter з'явилося повідомлення, що перекладений на російську мову епізод під назвою "Остання проблема" ("Остання справа") викладений в мережі нелегально, пише Бі-Бі-Сі.

Творці "Шерлока" закликали глядачів не завантажувати і не поширювати нелегальну версію останньої серії.

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У четвер в Лондоні для журналістів та критиків був влаштований перегляд "Останньої проблеми".

Кожну серію нинішнього сезону в Британії дивляться близько 11 млн глядачів.

Як заявив сценарист і продюсер Стівен Моффат, він не виключає появи нового, п'ятого сезону "Шерлока".

Шанувальники фільму в Британії зможуть побачити останню серію четвертого сезону на екранах понад 300 кінотеатрів, а також у вечірньому ефірі телеканалу BBC One у неділю.