Руйнівна дія компроматів: навіщо Путіну хаос у США

Ситуація із компроматом на Трампа, який начебто є у Москви, значно серйозніша, ніж просто скандал в американському істеблішменті — якщо ми розглянемо цей скандал із точки зору інструментів «гібридної війни».

Це не просто компромат. Це, як правильно сказав Маккейн (а ніхто так не розуміється на технологіях російської зовнішньої політики, як він), є одним із проявів агресії Росії проти США, тільки без застосування традиційної чи ядерної зброї, а із застосуванням інформаційно-диверсійної зброї. Ця агресія спрямована не на створення фронтів, як це було під час Першої і Другої світових війн, загалом, у класичних війнах, а на створення хаосу всередині США. Власне, Росії і вдалося створити хаос, зокрема, у виборчій системі США.

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Загалом, історія з компроматом має більш глибокий смисл, ніж здається на перший погляд. Вона переслідує надзвичайно важливі стратегічні цілі — коли американський інститут влади буде остаточно дискредитований, Трамп буде, по-перше, слабким як президент, і ним можна буде маніпулювати, по-друге, він буде залежати від Росії. Якщо справді цей компромат у Москви є, Путін має колосальні важелі впливу на Трампа, і це дуже небезпечно.

Адже, якщо інформація справді підтвердиться, то Трамп, навіть не ставши президентом, уже створив достатньо підстав для повного імпічменту. Більше того, якщо всі ці звинувачення підтвердяться, то це буде зрада батьківщині — самий тяжкий злочин в Америці.

Можливо, не всі дані компромату, про які зараз йдеться, є достовірними. В основному, те, що представили американські спецслужби, — це інформація, яка має опосередковане відношення до Трампа. Ніяких документів американські спецслужби не могли дістати, тому що, по-перше, російськими спецслужбами документуються тільки ті матеріали, які можуть бути використані в подальшому для компрометації противника, і, по-друге, вони не пишуть ті сюжети, які компрометують самі російські служби. Тобто дістати якісь розписки, особливо Трампа, навряд чи комусь вдасться. Але є величезний матеріал, який стосується його помічників, що зустрічалися з представниками російських спецслужб у Празі тощо.

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В суспільній думці президент Тармп вже делегітимізований, принаймні в уявленні половини американського суспільства. А що собою може являти президент, якщо він наполовину втратив свою легітимність? Крім того, в результаті може початися розкол суспільної думки в США, розкол в американському суспільстві, ситуація хаосу. Відтак виходить, що методи «гібридної війни» досягають своєї мети, тому що для них головне — посіяти хаос у головах, деморалізувати суспільство, дискредитувати американські цінності. Це і є кінцева мета того, що затіяла Росія.

Росія прагне добитися такої ситуації, коли Америка дотримуватиметься позиції невтручання в справи Росії

Коли в США панує хаос, у РФ розв’язані руки. Росія прагне добитися такої ситуації, коли Америка дотримуватиметься позиції невтручання в справи Росії, зберігатиме певний ізоляціонізм. Подивіться, наскільки Росія поширила свій вплив у світі саме завдяки позиції Обами: вона практично витіснила Америку не тільки з пострадянського простору, але й Близького Сходу — стратегічного регіону для США.

За умови хаосу в Америці, Росія, перш за все, посилить свій вплив на Східну Європу — не тільки на Україну, а на всі пострадянські країни. Путін зараз намагається відновити контроль над всією частиною Європи, яка була в складі Радянського Союзу, навіть не зважаючи на те, що Прибалтика, Чехія, Словаччина — в НАТО. Він не збирається воювати з НАТО, він збирається розповсюдити свій вплив на ці країни, привести маріонеток до влади в них і, таким чином, отримати реальну владу над цими країнами.

Що далі? 20 січня буде офіційна інаугурація Трампа. А у травні відбудеться саміт «Великої сімки». На той момент вже пройдуть вибори у Франції. І Фійон, і Ле Пен Путіна повністю влаштовують, тому що вони демонструють чітку проросійську орієнтацію й виступають за зняття санкцій, за діалог із Росією...

Путін дуже зацікавлений у тому, щоб Трамп залишався президентом, оскільки за цей період, до саміту, він має домовитися з новим американським лідером. І всі домовленості будуть стосуватися розподілу сфер впливу в світі.

У Путіна дуже великі амбіції. Чи переварить Трамп амбіції Путіна, чи піде на задоволення цих амбіцій? Поки що це питання, на яке дуже важко відповісти.

Григорій Перепелиця, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченко, експерт з питань міжнародної політики, доктор політичних наук