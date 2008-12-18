Саакашвілі заговорив про відновлення дипломатичних відносин з Москвою

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що "більше не планує балотуватися в Президенти".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це він повідомив журналістам.

"У січні 2013 року закінчується термін моїх повноважень на посту Президента, більше я не планую балотуватися в Президенти Грузії", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Він також заявив, що "Грузія вважає за можливе відновлення дипломатичних відносин з Російською Федерацією за умови визнання нею територіальній цілісності Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів країни".

За словами М.СААКАШВІЛІ, "Грузія хоче нормалізувати та розвивати відносини з РФ, але для цього необхідно, щоб вона визнавала Грузію за єдину державу та реально визнавала територіальну цілісність республіки".