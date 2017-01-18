У відповідь на загрози і глузування журналісти пообіцяли "вимикати" Трампа

Лист опубліковано на сайті американського журналу для журналістів Columbia Journalism Review, видаваного Вищою школою журналістики при Університеті Колумбія, передає "Українська правда".

Журналісти зазначають, що Трамп продовжує лінію поведінки, яку він використовував під час передвиборної кампанії, і свідомо ускладнює відносини зі ЗМІ.

"Ви використовували Twitter, щоб насміхатися і погрожувати окремим журналістам, і закликали своїх прихильників чинити так само. Ви виступали за більш вільні закони про наклеп і погрожували численними позовами", – йдеться в листі.

"Ви уникали преси, якщо була така можливість, і порушили норми формування прес-пулу і регулярних прес-конференцій. Ви висміяли інвалідність журналіста, який написав те, що вам не подобається", – додається у ньому.

Журналісти зазначають, що така лінія поведінки – особистий вибір президента, адже Конституція захищає свободу преси і не диктує президенту, коли проводити прес-конференції і як ставитися до ЗМІ.

"Однак, якщо ви маєте повне право встановлювати основні правила взаємодії з пресою, ми можемо вчинити так само. Це, зрештою, наш ефірний час і стовпчики, на які ви хочете вплинути. Ми, не ви, вирішуємо, як краще працювати для наших читачів, слухачів і глядачів", – заявляють журналісти.

Вона підкреслюють, що будуть публікувати матеріали незалежно від доступу до адміністрації президента США, можуть відмовлятися від освітлення публічних подій або участі в "офф-рекорд" – за своїм розсудом. Також ЗМІ самі будуть визначати, скільки ефірного часу давати представникам Трампа.

"Ми будемо домагатися того, щоб отримати вашу точку зору, навіть якщо ви буде захищати нас від себе. Але це не означає, що ми дамо ефір або газетну колонку людям, які регулярно спотворюють істину або маніпулюють нею", – заявляють журналісти.

"Ми вкажемо, коли вони будуть так чинити, і залишаємо за собою право у найгірших випадках заборонити їм з'являтися в наших виданнях", – додають вони.

Американські журналісти, серед іншого, декларують свою єдність, щоб не дати Трампу скористатися змагальністю ЗМІ.

"Ми граємо в довгу гру. Найкращий сценарій: ви продовжите дні на цій роботі 8 років", – зазначають журналісти і обіцяють, що будуть працювати на зміцнення демократії.

"Ви змусили нас згадати найбільш фундаментальні питання: хто ми і для чого ми тут. За це ми найбільш цінуємо", – заявляють вони.