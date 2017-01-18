Сенегал і Нігерія приготувалися до вторгнення в Гамбію

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У заяві представника збройних сил Сенегалу йдеться, що армія вже приведена в повну готовність і почне діяти, якщо влада Гамбії не зуміє знайти політичне вирішення кризової ситуації.

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Нігерія повідомила, що підготувала свою авіацію. У разі необхідності вона підтримає сенегальські сухопутні війська в ході їх вторгнення в Гамбії. З самої Гамбії вже евакуюють туристів - в основному голландських і британських.

Дозвіл на вторгнення до Гамбії владі Сенегалу видало Економічне співтовариство західноафриканських держав. Воно в грудні підтримало перемогу на виборах президента Гамбії опозиціонера Адама Берроу.

Підсумки тих виборів були оскаржені чинним президентом Гамбії - визнавши спочатку свою поразку, Джамме незабаром змінив свою позицію і заявив, що вибори пройшли з численними порушеннями.

Президент поскаржився в суд, який, втім, розгляне позов тільки навесні. У зв'язку з цим повноваження Джамме, що завершуються в ніч на 19 січня, були офіційно продовжено ще на три місяці, що не сподобалося Економічному співтовариству західноафриканських держав.

Регулярні збройні сили Сенегалу налічують близько 20 тисяч осіб, а військовий бюджет країни становить приблизно 300 млн доларів в рік. Чисельність збройних сил Гамбії оцінюється в 2,5 тисячі осіб.