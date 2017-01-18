Голова КНР розповів про плани співпраці з США та Росією

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Ми будемо всіма силами намагатися побудувати нову модель відносин із США, а також всебічне стратегічне партнерство з Росією, партнерство заради миру, зростання, реформ між різними цивілізаціями Європи», - сказав він. Крім того, додав він, Китай буде прагнути і до «єдності і кооперації» з країнами БРІКС.

Читайте такожДиректор розвідки США: Китай продовжує кібершпигунство проти американського уряду

«Ми завжди ставимо права та інтереси людини вище всього іншого», — зазначив він, додавши, що Китай ніколи не прагнутиме до експансії або гегемонії». «Великі країни повинні ставитися до менших країн як до рівних замість того, щоб вести себе як гегемон, що диктує свою волю іншим», - додав Сі Цзіньпін.

Як зазначає Reuters, голова КНР, виступаючи в ООН, ставив собі за мету підкреслити інтерес Китаю в тому, щоб грати сотрудническую роль у міжнародних справах.

Раніше Сі Цзіньпін зустрівся з віце-президентом США Джо Байденом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія). Під час зустрічі голова КНР заявив, що світові требуеются «стабільні відносини» між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що після президентських виборів в США для відносин Пекіна і Вашингтона настав поворотний момент".